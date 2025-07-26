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Карпин против своих: «Динамо» принимает «Ростов». LIVE

РПЛ. 2-й тур. «Динамо» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче второго тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 2-й тур
2-й тайм
26 июля 17:30
Динамо М
Москва, Россия
23' Сергеев
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

23' Сергеев

42' Осипенко

29' Мелёхин

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
46'

Поеееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Равный первый тайм, но «Динамо» создало и реализовало свой момент, что и определило разницу между командами. Ждем вторую половину.

45+3'

Ну и все — свисток на перерыв.

45+1'

Три минуты добавлено к первому тайму.

44'

Подача «Ростова» со штрафного нашла голову забытого всеми Чистякова, но мяч от нее полетел вверх.

43'

У «Динамо» вместо получившего травму Роберто Фернандеса вышел Дмитрий Скопинцев.

43'

Максим Осипенко за жесткий подкат у своей лицевой линии получил желтую карточку.

42'

Штрафной «Ростова» закончился ударом Щетинина с подбора в блок.

41'

Бителло потерял мяч и выключился, что привело к угловому. Однако «Ростов» опять был бесхитростен в розыгрыше.

38'

Активизировался «Ростов». Надавил позиционно на чужой половине, даже угловой разыграл (не слишком удачно).

35'

У Касереса не получилась точная подача в штрафную на Сергеева. Все делал правильно, просто не исполнил.

33

«Динамо» продолжает давить.

30'

Первую в матче желтую карточку получил за фол на Сергееве Виктор Мелехин.

28'

Продолжается хороший отрезок от «Динамо». «Ростову» тяжело.

26'

Игра возобновилась.

24'

И сразу пауза на водопой.

23'

ГОООООООООООООООЛ! Иван Сергеев — 1:0! Обычный аут «Динамо» справа. Гладышев бросил аут на Касереса, тот прострелил в штрафную на Сергеева мимо Мелехина, и форвард идеально сыграл на опережении, забив в касание из вратарской.

22'

«Динамо» заработало штрафной справа. Гладышев решил ударить — Ятимов легко отбил кулаками.

20'

В изначально быстрой, но превратившейся в позиционную атаке «Динамо» Осипенко решился на удар метров с 35-ти — в блок.

19'

А вот корнер к остроте не привел.

18'

Щетинин подал штрафной, и дело закончилось угловым.

17'

Ну а с трибуны за «Динамо» снова болеет легендарный хоккеист Александр Овечкин!

14'

«Ростов» высоко встречает динамовцев, которым пока непросто.

11'

Пока особо ничего не происходит на поле.

8'

Дальний удар по воротам «Ростова» — мимо.

5'

Ростовчане разыграли угловой, но все закончилось фолом в атаке.

4'

«Ростов» надавил, заработал аут, а он привел к угловому — удар Чистякова с острого угла в падении был заблокирован.

1'

Поееееехали! Матч начался.

17:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Павлом Кукуяном из Сочи во главе.

17:25

А вот стартовый состав «Ростова» от Джонатана Альбы:

Ятимов, Мелёхин, Прохин, Чистяков, Вахания, Лангович, Щетинин, Кучаев, Комаров, Голенков, Сулейманов.

17:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Валерий Карпин:

Лунев, Осипенко. Фернандес, Касерес, Кутицкий, Глебов, Фомин, Бителло, Нгамале, Сергеев, Гладышев.

17:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура московское «Динамо» Валерия Карпина принимает его бывшую команду «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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