Поеееееехали! Второй тайм начался.
Равный первый тайм, но «Динамо» создало и реализовало свой момент, что и определило разницу между командами. Ждем вторую половину.
Ну и все — свисток на перерыв.
Три минуты добавлено к первому тайму.
Подача «Ростова» со штрафного нашла голову забытого всеми Чистякова, но мяч от нее полетел вверх.
У «Динамо» вместо получившего травму Роберто Фернандеса вышел Дмитрий Скопинцев.
Максим Осипенко за жесткий подкат у своей лицевой линии получил желтую карточку.
Штрафной «Ростова» закончился ударом Щетинина с подбора в блок.
Бителло потерял мяч и выключился, что привело к угловому. Однако «Ростов» опять был бесхитростен в розыгрыше.
Активизировался «Ростов». Надавил позиционно на чужой половине, даже угловой разыграл (не слишком удачно).
У Касереса не получилась точная подача в штрафную на Сергеева. Все делал правильно, просто не исполнил.
«Динамо» продолжает давить.
Первую в матче желтую карточку получил за фол на Сергееве Виктор Мелехин.
Продолжается хороший отрезок от «Динамо». «Ростову» тяжело.
Игра возобновилась.
И сразу пауза на водопой.
ГОООООООООООООООЛ! Иван Сергеев — 1:0! Обычный аут «Динамо» справа. Гладышев бросил аут на Касереса, тот прострелил в штрафную на Сергеева мимо Мелехина, и форвард идеально сыграл на опережении, забив в касание из вратарской.
«Динамо» заработало штрафной справа. Гладышев решил ударить — Ятимов легко отбил кулаками.
В изначально быстрой, но превратившейся в позиционную атаке «Динамо» Осипенко решился на удар метров с 35-ти — в блок.
А вот корнер к остроте не привел.
Щетинин подал штрафной, и дело закончилось угловым.
Ну а с трибуны за «Динамо» снова болеет легендарный хоккеист Александр Овечкин!
«Ростов» высоко встречает динамовцев, которым пока непросто.
Пока особо ничего не происходит на поле.
Дальний удар по воротам «Ростова» — мимо.
Ростовчане разыграли угловой, но все закончилось фолом в атаке.
«Ростов» надавил, заработал аут, а он привел к угловому — удар Чистякова с острого угла в падении был заблокирован.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Павлом Кукуяном из Сочи во главе.
А вот стартовый состав «Ростова» от Джонатана Альбы:
Ятимов, Мелёхин, Прохин, Чистяков, Вахания, Лангович, Щетинин, Кучаев, Комаров, Голенков, Сулейманов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Валерий Карпин:
Лунев, Осипенко. Фернандес, Касерес, Кутицкий, Глебов, Фомин, Бителло, Нгамале, Сергеев, Гладышев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура московское «Динамо» Валерия Карпина принимает его бывшую команду «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.