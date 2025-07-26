23'

ГОООООООООООООООЛ! Иван Сергеев — 1:0! Обычный аут «Динамо» справа. Гладышев бросил аут на Касереса, тот прострелил в штрафную на Сергеева мимо Мелехина, и форвард идеально сыграл на опережении, забив в касание из вратарской.