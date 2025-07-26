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Мостовой раскрыл, кто смог бы помочь «Спартаку»

Мостовой: один из лучших футболистов РПЛ Вендел пригодился бы «Спартаку»
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой выразил мнение, что бразильский полузащитник «Зенита» Вендел пригодился бы любой команде Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Legalbet.

«Вендел — один из лучших футболистов РПЛ. Понятно, почему он отклоняет предложения — никто в Европе не будет платить таких денег, как в России. Если «Зенит» действительно захочет его продать, то его явно многие бы в РПЛ захотели. «Спартаку» бы он пригодился», — заявил Мостовой.

Вендел пополнил состав «Зенита» в 2020 году и в составе команды четыре раза выиграл чемпионат, один раз Кубок и трижды Суперкубок страны. На его счету 114 матчей и 18 забитых мячей за «Зенит». Также полузащитник 12 раз выходил на поле в футболке национальной сборной Бразилии U-23, отметившись одним голом. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета-2028. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что любимчик Валерия Карпина переходит в «Динамо».

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