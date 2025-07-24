Любимчик Карпина переходит в «Динамо»

Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов переходит в московское «Динамо». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, футболист подпишет четырехлетнее соглашение с бело-голубыми. Сумма трансфера составит €2,5 млн. В ближайшее время полузащитник направится в Москву для прохождения медобследования.

В начале июня стало известно, что руководство «Бешикташа» готово расстаться с футболистом за €4,5 млн. 27-летний казахстанский полузащитник выступал за «Ростов» под руководством Валерия Карпина в 2019 году. За ЦСКА Зайнутдинов играл с 2020-го по 2023 год, после чего подписал контракт с турецким «Бешикташем», который действует до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 37 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Команда завершила сезон на шестом месте в турецкой Суперлиге, набрав по итогам турнира 56 очков. Благодаря победе в национальном кубке «Бешикташ» забронировал себе место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25.

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