«Крылья Советов» вырвали победу у «Пари НН» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча были забиты в добавленное ко второй половине время: на 90+1-й минуте отличился 20-летний Вадим Раков, а на 90+7-й преимущество удвоил Фернандо Костанца.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Ростовом». Встреча состоится 2 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Пари НН» сыграет дома против московского «Локомотива». Эта игра также пройдет 2 августа и начнется в 20:30 (мск).

27 мая пост главного тренера самарцев покинул Игорь Осинькин. В завершившемся сезоне чемпионата России «Крылья Советов» заняли десятое место, набрав 31 очко. 5 июня клуб объявил о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера клуба.

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