На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Крылья Советов» вырвали победу у «Пари НН» в матче РПЛ

«Крылья Советов» со счетом 2:0 обыграли «Пари НН» во втором туре РПЛ
true
true
true
close
ФК «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча были забиты в добавленное ко второй половине время: на 90+1-й минуте отличился 20-летний Вадим Раков, а на 90+7-й преимущество удвоил Фернандо Костанца.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Ростовом». Встреча состоится 2 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Пари НН» сыграет дома против московского «Локомотива». Эта игра также пройдет 2 августа и начнется в 20:30 (мск).

27 мая пост главного тренера самарцев покинул Игорь Осинькин. В завершившемся сезоне чемпионата России «Крылья Советов» заняли десятое место, набрав 31 очко. 5 июня клуб объявил о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера клуба.

Ранее стало известно, сколько денег «Зенит» получил за трансфер форварда в «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами