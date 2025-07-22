Стало известно, сколько денег «Зенит» получил за трансфер форварда в «Динамо»

Петербургский «Зенит» получил за переход нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо» 80 млн рублей. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, согласно договору сине-бело-голубые стали обладателями 50% доходов от перепродажи форварда из «Крыльев Советов». Самарцы заключили сделку с «Динамо» на сумму в 360 млн рублей, приобретя до этого у петербуржцев Сергеева за 200 млн руб. Таким образом, «Зенит» заработал 80 млн рублей, а «Крыльям Советов» досталось 280 млн рублей.

В прошлом сезоне Сергеев выступал за самарские «Крылья Советов». Он провел 30 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Контракт Сергеева с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.

В игре первого тура РПЛ бело-голубые не смогли на своем поле переиграть вернувшуюся в элитный дивизион калининградскую «Балтику» (1:1).

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