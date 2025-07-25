Крылья Советов

Опаснейшая атака «Крыльев», в которой Александров заблокировал убойный удар Ракова из штрафной. Угловой ни к чему не привел.
Ого! Лукьянов выпустил мяч из рук после тривиальной подачи в штрафной, отскок попал к Ракову, а его пас чуть было не переправили в свои ворота нижегородцы!
Очень не хватает остроты матчу...
Пробил с левой ноги Печенин, но попал в стенку.
В который уже раз сфолил Майга. Карточки чудом избежал, но точка очень опасная. Пробьет Раков?
Очень много нарушений правил, в том числе в атаке. Остановки сильно тормозят игру.
Удар со штрафного в исполнении Ракова — перекладина спасла «Пари НН»!
Удар Кастильо — мимо ворот.
Прямой удар Вешнера Тичича со штрафного пришел точно в руки Песьякову, грамотно занявшему позицию.
А вот атака «Пари НН» привела к фолу неподалеку от штрафной. Так был остановлен прорыв Кастильо. Точка для подачи, но можно и ударить.
Неплохая атака «Крыльев» закончилась довольно спорным офсайдом у Сутормина.
Владимир Хубулов жестко вкатился в Шнапцева и получил первую в матче желтую карточку. Было на грани прямого удаления, честно говоря.
Продолжает давить «Пари НН».
«Пари НН» разыграл угловой, было неплохо, но до удара не дошло.
Подача со штрафного после фола Грулева привела к удару Ороза — неточно.
Кроме того, нижегородцы максимально активно стелются в подкатах. Это приводит к фолам и остановкам, разрывающим темп игры.
Никак у самарцев не получается организовать атаку. «Пари НН» все отбирает или перехватывает не далее центра поля.
С преимуществом нижегородцев проходит матч на первых минутах.
Активны гости, которые в первом туре на этом стадионе проводили свою домашнюю встречу. Команда Шпилевского в этом сезоне планирует в агрессивном стиле играть.
Грулев продрался к воротам «Крыльев» и пробил с левой уже из штрафной — в сетку с внешней стороны.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с москвичом Сергеем Чебаном во главе.
А вот стартовый состав «Пари НН» от Алексея Шпилевского:
Лукьянов, Александров, Кастильо, Карич, Шнапцев, Карапузов, Майга, Вешнер Тичич, Лесовой, Босельи, Грулев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев:
Песьяков, Печенин, Ороз, Лепский, Костанца, Божин, Бабкин, Сутормин, Хубулов, Рахманович, Раков.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче второго тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» в Самаре принимают нижегородский «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.