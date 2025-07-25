Стал известен результат последнего боя Монсона в карьере

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон вничью завершил свой последний бой в карьере против Максима Щербакова.

Встреча состоялась в рамках Кубка Черного моря в Евпатории. По итогу трех раундов победитель был не выявлен.

В мае 2023 года боец отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

18 августа Джефф Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоялся в рамках боксерского вечера РЕН ТВ и завершился вничью. Для 55‑летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы.

На счету Монсона 87 боев в ММА, из них в 60-ти он одержал победы, также он потерпел пять поражений, один его поединок закончился ничьей. Последний официальный бой он провел в 2016 году. В мае 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Монсону было предоставлено российское гражданство.

Ранее Монсон раскритиковал меняющих гражданство российских спортсменов.