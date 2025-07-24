«Предатели»: Монсон раскритиковал меняющих гражданство российских спортсменов

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон раскритиковал российских спортсменов, которые меняют гражданство в трудный для страны момент. Его слова приводит РИА Новости.

«Эти спортсмены должны помнить, что Россия — их родина. Здесь они научились заниматься спортом, были люди, которые помогали им становиться лучше. А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны. Для меня это предательство», — заявил Монсон.

Также он отметил, что отказался от американского гражданства ради жизни в России.

«Да, я бы хотел навестить Америку. У меня там семья, дети. Но жить хочу в России. Потому что здесь моя жизнь. Здесь мое будущее», — добавил боец.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее иностранным легкоатлетам разрешили участвовать в российских соревнованиях.