Пропажу фигуристок в Сочи назвали фейковой

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко в интервью «Матч ТВ» заявил, что информация о пропаже фигуристок Аллы Поповой и Ирины Максимовой не соответствует действительности.

По его словам, спортсменок с данными именами и фамилиями не существует ни в муниципальной, ни в региональной базе данных.

«Такой информацией мы не обладаем. Специально уточнили, что не у нас, а, возможно, в другом учреждении пропали дети. Нам сказали, что нет», — заявил Тимченко.

О пропаже спортсменок стало известно 22 июля. Воспитанницы местной школы фигурного катания не вернулись домой после вечерней тренировки, после чего родители спортсменок обратились в правоохранительные органы. Полиция начала розыскные мероприятия, однако на данный момент информации о местонахождении фигуристок нет.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

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