В ночь на 22 июля в Сочи пропали две несовершеннолетние фигуристки — Алла Попова и Ирина Максимова. Об этом сообщает «Краснодар.BZ».

Воспитанницы местной школы фигурного катания не вернулись домой после вечерней тренировки, после чего родители спортсменок обратились в правоохранительные органы. Полиция начала розыскные мероприятия, однако на данный момент информации о местонахождении фигуристок нет.

«На момент обращения в СМИ не было информации о том, что девочки могли попасть в какую-либо неприятную ситуацию, но волнения растут», — говорится в тексте сообщения.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее сообщалось, что ФФККР поддержит фигуристку Жилину, если она решит продолжить карьеру в России.