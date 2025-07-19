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«После жесткого трипа»: Загитова устроила детокс от социальных сетей

Фигуристка Загитова рассказала о детоксе от социальных сетей
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Из личного архива

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале рассказала, почему не выходила на связь несколько дней.

«Ребята, всем привет! Я снова с вами, давно не записывала для вас «кружочков». Вижу, что вы меня уже потеряли. Но все хорошо, я просто решила сделать детокс от соцсетей, отдохнуть после такого жесткого трипа. Слетала в Турцию, вот прилетела в Москву. Снова начинаем работать. Новые проекты ждут нас», — поделилась фигуристка.

Премьера рок-мюзикла Загитовой «Ассоль» состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге. Всего прошло три показа за два дня.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее российская фигуристка ответила на обвинения в лени от Загитовой.

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