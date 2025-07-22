Футболист «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, комфортно ли ему в России

Капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос назвал Россию своим домом, передает Metaratings.ru.

«Конечно, я скучаю по своим родным и друзьям, которых нет рядом в Санкт-Петербурге, но повторю, что этот город и Россия — мой дом. Я здесь чувствую себя максимально комфортно», — сказал Дуглас Сантос.

31-летний Дуглас Сантос перебрался в «Зенит» в 2019 году и пять раз выиграл Российскую премьер-лигу, стал двукратным обладателем Кубка и пятикратным обладателем Суперкубка России. После получения российского паспорта в октябре прошлого года бразилец перестал считаться в РПЛ легионером, до тех пор пока не лишился права сыграть за национальную сборную нашей страны. Правда, сам он такую возможность на данный момент не рассматривает.

Дуглас Сантос рассказал, что по-прежнему мечтает о том, чтобы сыграть за национальную сборную своей родины Бразилии.

Ранее «Зенит» разгромил европейский клуб.