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Игрок «Зенита» поделился надеждой сыграть за сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос: не отказываюсь от мечты сыграть за Бразилию
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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, получивший в прошлом году российское гражданство, рассказал, что по-прежнему мечтает о том, чтобы сыграть за национальную сборную своей родины Бразилии.

«Я всегда говорил, что моя семья, мои друзья и я сам — всегда мечтали и продолжают мечтать однажды увидеть меня на чемпионате мира в составе сборной Бразилии. Я от этой мечты не отказываюсь. Это моя мечта с самого детства, я видел её во снах», — приводит слова футболиста Legalbet.

Сантос подчеркнул, что не думает о сборной Бразилии, когда выходит на поле в составе своего клуба, стараясь быть полезным «Зениту» в каждом конкретном матче. Он отметил, что приглашение в сборную Бразилии будет для него счастливым моментом, но при этом защитник и сейчас счастлив тем, чего смог добиться в карьере.

31-летний Дуглас Сантос перебрался в «Зенит» в 2019 году и пять раз выиграл Российскую премьер-лигу, стал двукратным обладателем Кубка и пятикратным обладателем Суперкубка России. После получения российского паспорта в октябре прошлого года бразилец перестал считаться в РПЛ легионером, до тех пор пока не лишился права сыграть за национальную сборную нашей страны. Правда, сам он такую возможность на данный момент не рассматривает.

Ранее в «Зените» предложили «Оренбург» оставить в РПЛ.

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