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«Зенит» разгромил европейский клуб

«Зенит» разгромил сербскую «Войводину» в товарищеском матче со счетом 7:1
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Михаил Киреев/РИА Новости

Российский «Зенит» разгромил сербскую «Войводину» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 7:1. Счет в матче открыл Максим Глушенков, который отличился на 5-й минуте. Второй мяч «Зенита» забил Луис Энрике на 7-й минуте. На 20-й минуте отличился Дуглас Сантос, а на 36-й — Матео Кассьерра. Во втором тайме три футболиста «Зенита» оформили дубли: на 52-й минуте — Сантос, на 79-й — Глушенков, на 87-й — Энрике. Единственный мяч в составе «Войводины» забил Негош Петрович на 30-й минуте.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее «Спартак» разгромил «Спартак».

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