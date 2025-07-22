Зампред Госдумы о судействе в игре «Спартак» – «Динамо»: вызвало очень много вопросов

Заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков заявил, что судейство матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» вызвало очень много вопросов, передает «ВсеПроСпорт».

«Что касается судейства в этой игре, то оно вызвало очень много вопросов. Это дело судейской коллегии. Было немало эпизодов, по которым надо провести расследование», — сказал Жуков.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

По ходу первого тайма главный судья Казарцев не назначил пенальти в ворота махачкалинского клуба после наступа на ногу игроку «Спартака» Наилю Умярову. Этот эпизод экс-арбитр Игорь Федотов назвал ошибочным и заявил, что 11-метровый должен был быть назначен. Также Казарцев отменил три гола красно-белых в первом тайме, и еще один — во втором.

Ранее Александр Мостовой раскритиковал судью матча «Спартака».