«Была два раза в жизни»: названа причина отказа в переходе Жилиной в сборную Азербайджана

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что фигуристке Веронике Жилиной отказали в переходе под флаг Азербайджана из-за местных законов. Его слова приводит ТАСС.

«Почитайте закон Азербайджанской Республики о гражданстве, там все ясно сказано, в том числе и о необходимых сроках проживания в Азербайджане. А Вероника была там два раза в жизни», — заявил Коган.

Также он отметил, что фигуристка предоставила в Международный союз конькобежцев (ISU) документы, по которым она проживает в Азербайджане с 2023 года.

О решении ISU об отказе Жилиной в смене спортивного гражданства стало известно 15 июля.

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина выплатила около одного миллиона рублей в адрес ФФККР в качестве компенсации за спортивную подготовку.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную.

Ранее Дмитрий Губерниев посочувствовал Жилиной из-за отказа в переходе в Азербайджан.