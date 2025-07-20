Российская теннисистка восхитилась Дзюбой: он вообще легенда футбола

Теннисистка Шнайдер о Дзюбе: мне кажется, на него всегда много давления

Российская теннисистка Диана Шнайдер восхитилась нападающим тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой и рассказала, чего ждет от него в новом сезоне. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Он вообще легенда футбола. Все от него всегда что-то ждут. Мне кажется, на него и так всегда много давления. Поэтому просто жду от него хорошей игры и чего-то невероятного снова», — заявила она.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

В матче первого тура РПЛ «Акрон» сыграл с самарскими «Крыльями Советов» вничью — 1:1. Дзюба результативными действиями не отметился.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что 2026 год Дзюба начнет в Медиалиге.