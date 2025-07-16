Комментатор «Матч ТВ»: 2026 год Дзюба начнет в Медиалиге

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в новом выпуске шоу «Родной футбол» пошутил, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба начнет 2026 год в Медиалиге.

«Он сказал, что для него приоритетный выбор — «Акрон», хотя я знаю, у него были другие варианты в РПЛ. Сказать что-то, чтобы замотивировать Дзюбу? 2026-й год он начнет в Медиалиге», — сказал Генич.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось о том, что Дзюбу разыскивают судебные приставы.