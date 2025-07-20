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«В моей карьере такого не было»: игрок «Динамо» о четырех отмененных голах «Спартака»

Игрок «Динамо» Шумахов об отмененных голах «Спартака»: мы хорошо действовали
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ФК «Динамо» Махачкала

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов заявил, что полностью доверяет решениям судей в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«При счете 0:1 все возможно. Мы надеялись, но игра была очень тяжелая. Сто процентов такого не было, [чтобы четыре гола за матч отменяли]. Но раз не засчитали, значит, мы хорошо действовали на поле», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

По ходу первого тайма главный судья Василий Казарцев не назначил пенальти в ворота махачкалинского клуба после наступа на ногу игроку «Спартака» Наилю Умярову. Этот эпизод экс-арбитр Игорь Федотов назвал ошибочным и заявил, что 11-метровый должен был быть назначен. Также Казарцев отменил три гола красно-белых в первом тайме, и еще один — во втором.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут также на домашнем стадионе и сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Махачкалинский клуб следующий тур сыграет снова на выезде и сразится с «Оренбургом» 27 числа. Начало матча — 17:30 мск.

Ранее в «Спартаке» раскритиковали судейство первого тура РПЛ.

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