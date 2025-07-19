«Локомотив» одержал победу на старте РПЛ, забив три мяча за шесть минут

Московский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Александр Руденко, отличившийся на 81-й минуте матча. Через две минуты Дмитрий Воробьев увеличил преимущество «железнодорожников». На 87-й минуте игры отличился Зелимхан Бакаев, сделав счет 3:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов.

«Локомотив» в следующем туре на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Сочи» в тот же день дома примет тольяттинский «Акрон», начало матча — 20:30 мск.

«Железнодорожники» в прошлом сезоне чемпионата России заняли шестое место, набрав 53 очка и уступив 14 баллов победившему в розыгрыше «Краснодару». «Сочи» вышел в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Пари Нижний Новгород». При этом нижегородская команда также осталась в РПЛ, заменив «Химки», не получившие лицензию.

Ранее «Спартак» объявил состав на первый матч в сезоне РПЛ.