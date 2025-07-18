В ISU объяснили, почему не разрешили Жилиной сменить спортивное гражданство

ISU не разрешил Жилиной выступать за Азербайджан после анализа всех документов

Международный союз конькобежцев заявил «Матч ТВ», что отклонил заявку фигуристки Вероники Жилиной о смене спортивного гражданства с российского на азербайджанское после тщательного рассмотрения.

«Вопрос был рассмотрен советом ISU. После тщательного рассмотрения, включая анализ предоставленной документации, совет ISU принял решение отклонить заявку», — заявили в организации.

О решении ISU об отказе Жилиной в смене спортивного гражданства стало известно 15 июля.

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина выплатила около одного миллиона рублей в адрес ФФККР в качестве компенсации за спортивную подготовку.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную.

Ранее Дмитрий Губерниев посочувствовал Жилиной из-за отказа в переходе в Азербайджан.