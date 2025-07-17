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Ведущая «Матч ТВ» заявила о спаде «Зенита»

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова заявила, что «Зенит» пережил спад в прошлом сезоне
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова заявила в интервью «Газете.Ru», что у петербургского «Зенита» случился спад, который привел к тому, что он проиграл «Краснодару» в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2024/25.

«Многие эксперты отметили, что у сине-бело-голубых начался спад? Соглашусь с этой точкой зрения, да. Мы наблюдали спад «Зенита» во второй части сезона. С чем это связано, не могу сказать точно, я не эксперт. Но по ощущениям, как будто у «Краснодара» было больше мотивации, чем у петербуржцев», — отметила Петрикова.

Также ведущая «Матч ТВ» поделилась своими ожиданиями от предстоящего сезона и рассказала, что в данный момент ведутся активные переговоры о возвращении сборной России на международную арену.

«Конечно, все ждем предстоящий чемпионат мира в следующем году. Ждем допуск нашей сборной к международным соревнованиям. Ведутся очень плотно разговоры в этом направлении, буду верить, что смогут договориться. Ждем возобновление Российской премьер-лиги», — сказала Петрикова.

Сборная России по футболу не выступает на международных соревнованиях с марта 2022 года, когда ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить ее из-за спецоперации России на Украине.

Ранее ведущая «Матч ТВ» назвала «Краснодар» примером для всех, кто считает невозможным победить «Зенит».

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