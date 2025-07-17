Ведущая «Матч ТВ»: «Краснодар» — пример всем, кто считает, что «Зенит» невозможно обыграть

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», почему была очень рада победе «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/25.

«Очень хотелось, чтобы они закончили то, что начали еще в прошлом сезоне. Южане — это пример всем, кто считает, что «Зенит» невозможно обыграть с их «нескончаемой» скамейкой. «Краснодар» в прошлом сезоне окреп психологически, сделал работу над прошлыми ошибками и уже старался их не допускать.

Я очень рада за этот клуб, за Сергея Галицкого, которой вложил не только средства, но и всю душу в это детище. Я рада за пацанов, которые росли с клубом и полностью ему отдавались. Они ждали это чемпионство 17 лет. Они хотели этот трофей всем сердцем!» — сказала Петрикова.

«Краснодар» впервые стал чемпионом России в прошлом сезоне. Клуб набрал 67 очков по итогам 30 туров и всего на один балл превзошел петербургский «Зенит», который до этого побеждал в РПЛ шесть раз подряд.

Лучшим бомбардиром «Краснодара» в чемпионате России стал колумбийский нападающий Джон Кордоба, который забил 12 мячей.

12 июля «Краснодар» принял участие в матче за Суперкубок России против ЦСКА, который стал обладателем Кубка страны в прошлом сезоне.

«Быки» потерпели поражение со счетом 0:1 и не смогли добавить в свой актив второй трофей в истории клуба.

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