Татьяна Тарасова передвигается на инвалидной коляске

Тренер Тарасова приехала на прощание с режиссером Миттой в инвалидной коляске

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала на церемонию прощания с кинорежиссером Александром Миттой, сообщает Mash.

Тарасову в инвалидной коляске привез ее помощник. Тренер с трудом передвигается и говорит, тяжело дышит.

3 февраля Telegram-канал SHOT написал, что Тарасова была вынуждена вызвать скорую помощью из-за проблем с сердцем. Однако позднее сама тренер назвала эту информация чистым враньем, заявив, что никого не вызывала.

В конце октября 2024 года Тарасова вызывала скорую, но от госпитализации также отказалась.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

Ранее российское фигурное катание назвали немыслимым без Тарасовой.