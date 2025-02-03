Состояние здоровья Тарасовой ухудшилось

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник утверждает, что 77-летней Тарасовой стало плохо, и в десятом часу вечера она ощутила сильные боли в сердце. Прибывшие на вызов врачи диагностировали гипертоническую болезнь с преобладанием сердечных симптомов. Отмечается, что ее состояние было стабилизировано, однако от госпитализации, которую рекомендовали медики, она отказалась.

В январе она рассказала о плохом самочувствии.

В конце октября 2024 года Тарасова также вызывала скорую, но от госпитализации также отказалась.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

Ранее Тарасова обвинила журналистов в излишнем внимании к сыну Евгения Плющенко.