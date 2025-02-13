Российское фигурное катание назвали немыслимым без Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, отмечающая день рождения, является человеком, без которого отечественное фигурное катание немыслимо. Об этом «Газете.Ru» заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

«Очень хочется ее поздравить. И пожелать ей здоровья. Это харизматичный, энергетически потрясающе сильный человек, без которого наше фигурное катание немыслимо, без ее непревзойденных комментариев не в бровь, а в глаз. Желаю ей прекрасного настроения, множества улыбок, позитива, чтобы исполнились все ее сокровенные желания. Обнимаю ее крепко-крепко!» — сказала Гончаренко.

3 февраля Telegram-канал SHOT написал, что Тарасова была вынуждена вызвать скорую помощью из-за проблем с сердцем. Однако позднее сама тренер назвала эту информация чистым враньем, заявив, что никого не вызывала.

В конце октября 2024 года Тарасова вызывала скорую, но от госпитализации также отказалась.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

Ранее чемпионка России рассказала, чего желает Тарасовой в день рождения.