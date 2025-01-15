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Татьяна Тарасова рассказала о плохом самочувствии

Тарасова: хочу быть на чемпионате России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что плохо себя чувствует, поэтому не знает, будет ли работать на чемпионате России по прыжкам. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я планирую поехать на чемпионат России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую, болела. Буду ли комментировать турнир или нет, не знаю», — сказала Тарасова.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Санкт-Петербурге 18-19 января. Ведущими и комментаторами заявлены Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Михаил Коляда, Максим Траньков, Александр Гришин.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

Тарасова вошла в состав жюри на новый сезон проекта «Ледниковый период», съемки которого стартовали в октябре.

Ранее Ирина Роднина высказалась о смене гражданства российскими атлетами.

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