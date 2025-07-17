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Экс-президент «Спартака»: расскажите, где у Станковича были успехи?

Экс-президент «Спартака» Червиченко: у Станковича нет тренерских успехов
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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в эфире радио «Движение» заявил, что у наставника красно-белых не было тренерских успехов.

«Расскажите мне, где у него были успехи? Ну, кроме Венгрии, где, в принципе, у одной команды и так постоянное чемпионство. В Италии, откуда он пришёл в «Спартак», разве был какой-то успех?» — сказал Червиченко.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее Червиченко заявил, что Станкович губит команду.

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