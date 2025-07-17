Экс-президент «Спартака» заявил, что тренер Станкович губит команду

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал в эфире радио «Движение» главного тренера красно-белых Деяна Станковича и спортивного директора команды Фрэнсиса Кахигао.

«Какие позиции требуют усиления у команды на данный момент? В первую очередь, тренерская и спортивного директора. И один, и второй — это просто губительно для команды», — сказал Червиченко.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее новичку «Спартака» предрекли провал в новом сезоне.