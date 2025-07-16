Булыкин рассказал, как футбол относится к новому юбилею «Зенита»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий столичных «Локомотива» и «Динамо», бельгийского «Андерлехта», немецких «Фортуны» и «Байера» из Леверкузена, а так же «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса» из Нидерландов Дмитрий Булыкин, ныне занимающийся политикой, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что декларацией юбилейного сезона второй год подряд руководство санкт-петербургского «Зенита» не повысит давление на команду.

«Зенит» не создает себе дополнительного давления, просто все не так легко, как думают люди. И футбол не всегда идет по их плану, невозможно всегда выигрывать. Сколько и какие бы даты ты не праздновал, у футбола может быть другое мнение», — уверен Булыкин.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым. Перед командой снова поставлена задача завоевать все трофеи.

Ранее бывший гендиректор «Локомотива» призвал отпустить из «Спартака» иностранного футболиста.