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Бывший гендиректор «Локомотива» призвал отпустить из «Спартака» иностранного футболиста

Бывший гендиректор «Локомотива» Наумов: Барко надо отпустить из «Спартака»
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов заявил, что аргентинского футболиста московского «Спартака» Эсекьеля Барко надо отпустить из клуба, передает Vprognoze.ru.

«Безусловно, уход Барко будет потерей для «Спартака». Но что поделать, если игрок не хочет играть, бог ему судья, пускай едет в Бразилию. К сожалению, латиноамериканцы очень интересные», — сказал Наумов.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее в «Спартаке» одним предложением ответили на вопрос о задачах на следующий сезон.

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