После нападения на бойца ММА в Махачкале завели дело о тяжком вреде здоровью

После нападения на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы МВД Дагестана.

Вечером 15 июля двое преступников в масках около 10 раз выстрелили в спортсмена из травматического оружия, когда он выходил из своего автомобиля во дворе дома на улице Даниялова в Махачкале. SHOT сообщал, что Хизриев получил около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Совершив нападение, злоумышленники с третьим участником скрылись с места происшествия на белой «Приоре».

Полиция ввела план «Перехват». В городе ведется розыск преступников.

Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля, который выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других. Свой последний поединок Хизриев провел 29 ноября 2024, одолев англичанина Брендана Лохнейна. Всего на счету Хизриева 18 побед в 18-ти поединках.

Ранее в Махачкале произошла стрельба.