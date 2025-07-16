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В РФС раскрыли, смогут ли команды РПЛ завершить сезон

Дюков: пока нет предпосылок, чтобы кто-то не смог доиграть сезон-2025/26 в РПЛ
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок, чтобы какой‑либо клуб не смог завершить сезон‑2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Каких‑то предпосылок на данный момент нет. Вы знаете, что мы достаточно серьезно ужесточили наши требования при лицензировании, и часть клубов эту процедуру не прошли. Конечно, все возможно, жизнь есть жизнь. Думаю, что все клубы, которые начнут этот сезон, его завершат», — заявил Дюков.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Второе место занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

Ранее в «Спартаке» раскрыли цель приглашения Антона Заболотного.

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