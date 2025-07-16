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В «Спартаке» раскрыли цель приглашения Заболотного

Малышев: «Спартак» пригласил Заболотного, чтобы добавить силовой борьбы
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Reuters

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев раскрыл цели приглашения в клуб нападающего Антона Заболотного. Его слова приводит ТАСС.

«Из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он даёт возможность добавить качества, которых в составе не было — это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы», — заявил Малышев.

«Спартак» объявил о подписании Заболотного на правах свободного агента 1 июля.

Заболотный перебрался в «Химки» летом 2024 года из московского ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей. Он покинул подмосковный клуб вместе со всеми футболистами после того, как «Химки» прекратили свое существование.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что «Спартак» рискует лишиться иностранного лидера.

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