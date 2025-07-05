Стало известно расписание первых семи туров РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание первых семи туров турнира.

В стартовом матче чемпионата сыграют московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Встреча состоится 18 июля. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. 21 июля состоится первое в сезоне московское дерби, когда ЦСКА примет на своем поле «Торпедо». Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

26 июля во втором туре в 20.00 «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом». 16 августа встретятся московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Игра пройдет в рамках пятого тура и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Краснодар» завершил прошлый чемпионат России на первом месте, набрав 67 очков. Для «Краснодара» эта победа стала первой в турнире. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее бывший гендиректор «Локомотива» призвал отпустить из «Спартака» иностранного футболиста.