Тарасова резко ответила на желание российской фигуристки выступать за Азербайджан

Тарасова: если Жилина хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не видит ничего страшного в решении совета Международного союза конькобежцев (ISU), который отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Когда она выступала за Россию, ей предоставлялся зал, тренер и так далее. За эти годы на такого ребенка, как она, были потрачены миллионы! Если она так хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет годик», — заявила Тарасова.

О решении ISU стало известно 15 июля.

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина выплатила около одного миллиона рублей в адрес ФФККР в качестве компенсации за спортивную подготовку.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную.

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