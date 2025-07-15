Экс-фигуристка объяснила, почему российской фигуристке не одобрили смену спортивного гражданства

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что фигуристка Вероника Жилина должна выждать какое-то время перед получением спортивного гражданства другой страны, передает «ВсеПроСпорт».

«Жилина должна выждать какое-то время перед получением спортивного гражданства другой страны. Все равно это когда-то произойдет, раз у нее уже есть паспорт Азербайджана», — сказала Бестемьянова.

О решении Международного союза конькобежцев (ISU) об отказе Жилиной в смене спортивного гражданства стало известно 15 июля.

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина выплатила около одного миллиона рублей в адрес ФФККР в качестве компенсации за спортивную подготовку.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную.

Ранее Жилина заявила, что расстроена из-за того, что ей не дали сменить спортивное гражданство.