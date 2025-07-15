Российская фигуристка расстроена из-за того, что ей не дали сменить спортивное гражданство

Фигуристка Жилина об отказе выступать за Азербайджан: я жила этой мечтой

Российская фигуристка Вероника Жилина призналась призналась, что расстроилась из-за отказа сменить спортивное гражданство на азербайджанское, передает Metaratings.ru.

«Да, мне действительно отказали в смене спортивного гражданства. Я очень расстроена, я жила этой мечтой, я готовилась, руки не опускаю, буду ждать, когда меня отпустят», — сказала Жилина.

О решении Международного союза конькобежцев (ISU) об отказе Жилиной в смене спортивного гражданства стало известно 15 июля.

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина выплатила около одного миллиона рублей в адрес ФФККР в качестве компенсации за спортивную подготовку.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную.

Ранее Татьяна Тарасова резко ответила на желание российской фигуристки выступать за Азербайджан.