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Матыцин: думаю, для Ковентри важно восстановление нашего влияния в федерациях

Матыцин считает, что глава МОК Ковентри правильно оценивает значимость России
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри понимает, что Россия должна иметь влияние в международных федерациях. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Он подчеркнул, что Россия остается членом международного сообщества и с уважением относится ко всем правилам и нормам. При этом, по его словам, необходимо юридически обосновывать, что права, которых добивается российская сторона, не являются чем-то исключительным. Матыцин напомнил, что в советский период каждый президент федерации по тому или иному виду спорта имел большой статус в международных организациях. Он считает, что это необходимо восстанавливать.

«Мы уже видели это на примере Международного паралимпийского комитета. Когда мы восстановили свои права, то поехали на Паралимпийские игры. И действующий президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, и его предыдущий руководитель Владимир Лукин имеют очень большой личный авторитет и абсолютно незапятнанную репутацию. Вот такие примеры должны позиционироваться, развиваться. У нас есть пример в дзюдо: Сергей Соловейчик пользуется очень серьезным авторитетом. Мы видим отношение Мариуса Визера, президента Международной федерации дзюдо, к нашим спортсменам: он защищает не их частные права, а права и целостность членов семьи дзюдо», — напомнил чиновник.

Он призвал более активно использовать советский опыт. И вышеуказанные примеры демонстрируют итог выстраивания прочных и конструктивных многолетних отношений.

«Думаю, и Кирсти Ковентри важно восстановление нашего влияния в международных федерациях. Сильная спортивная Россия нужна миру. Без нее статус соревнований, чемпионатов мира, Олимпийских игр значительно снизился. От нас ждут позитивных, сильных, прагматичных и конструктивных решений, которые в дальнейшем содействовали бы и снятию санкций, и одновременно — развитию международного спорта», — заключил председатель комитета.

Ранее Матыцин назвал высокой конкурентоспособность российских спортсменов.

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