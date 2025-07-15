Матыцин заявил о высокой конкурентоспособности российских спортсменов

Если бы российские спортсмены могли выступать на международных соревнованиях без каких-либо ограничений, они могли бы на равных состязаться с сильнейшими атлетами из других стран. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Конкурентоспособность российских спортсменов продолжает оставаться очень высокой. Яркое тому свидетельство — чемпионат мира по дзюдо. Наши спортсмены завоевали три золотые медали. Для кого-то это, может быть, было неожиданно, но я считаю, это произошло потому, что мы не уходили из системы международного спорта. При этом мы активно проводили здесь работу и с резервом, и с проведением внутренних соревнований, которые обеспечили такой уровень подготовки наших спортсменов», — сказал Матыцин.

Чиновник добавил, что для атлетов важна мотивация. По его словам, стимул стать чемпионом мира или победителем Олимпиады остается высоким. И россияне продемонстрировали высокий уровень конкуренции на ряде крупных турниров, включая Игры БРИКС.

Также Матыцин заметил, что даже российские атлеты, выступающие в нейтральном статусе, доказывали, что мастерство остается при них.

«Именно за счет того, что с момента введения санкций была создана профессиональная и конкурентная среда и была обеспечена реализация российского календаря. И еще раз повторяю: внутренняя конкуренция в России достаточно высокая. Человек, который прошел это сито испытаний, добившись права выступать на чемпионате мира, на Олимпийских играх, фактически готов для того, чтобы завоевывать самые высокие награды», — убежден председатель комитета.

Ранее Матыцин назвал эффективной деятельность РУСАДА.