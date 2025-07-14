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«Помогают оправдать неуспешность»: Тутберидзе ответила на обвинения в жестокости

Тренер Тутберидзе ответила на обвинения в жестких методах работы с фигуристами
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Александр Вильф/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать» ответила на обвинения в жестких методах работы со своими воспитанниками.

«Невозможно все время оглядываться и объяснять: «Ребята, это неправда, я не такая». Темы и вопросы общества всегда примерно схожие. В первую очередь о том, что я жестокий тренер. Мне кажется, обсуждения такого рода помогают другим людям оправдать свою неуспешность. Как будто мы используем какие‑то методы, которые не используют они», — заявила тренер.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию.

Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Одна из ее учениц — Камила Валиева, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Загитова рассказала об идеальном мужчине.

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