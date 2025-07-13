Загитова рассказала об идеальном мужчине

Загитова: если меня не будет отпускать в путешествия, то он ноль без палочки

Российская фигуристка Алина Загитова назвала портрет идеального мужчины, передает «Спортмастер Медиа».

Фигуристка отметила, что готова смириться с тем, что мужчина не занимается спортом, но сделает так, чтобы он им занимался, также она отрицательно относится к мужчинам, которые не любят собак и часто ходит на тусовки, а вот умение фотографировать она назвала не самым важным качеством.

«Мужчина не любящий путешествия? Я могу летать одна. Если меня будут отпускать. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки», — отметила Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Загитова рассказала, где сейчас учится.