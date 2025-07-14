«Хочу, чтобы мои дети жили здесь»: российский вратарь о гражданстве Норвегии

Российский голкипер норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин объяснил, почему начал процедуру получения гражданства Норвегии. Его слова приводит издание VG.

«Знаешь, никогда нельзя загадывать, где окажешься через два-три-пять или десять лет. Я не могу гарантировать. что останусь в Норвегии. В жизни все может измениться в один миг. Но я прожил в Норвегии долгое время и глубоко привязался к этой стране. У меня жена из Норвегии, и я хочу, чтобы мои дети выросли именно здесь», — заявил Хайкин.

3 мая 2025 года сообщалось, что Хайкин проходит процедуру получения норвежского паспорта.

30-летний россиянин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии. В нынешнем сезон он провел за команду 14 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Семь игр он сыграл на ноль.

До этого Хайкин успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году голкипер подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

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