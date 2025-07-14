Самого дорого футболиста мира обвинили в найме карликов на день рождения

Ямаля обвинили в найме людей с карликовостью на свой 18-й день рождения

Ассоциация людей с ахондроплазией и другими костными дисплазиями Испании в своих социальных сетях обвинила футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля в найме людей с карликовостью с целью развлечения на вечеринку в честь своего 18-летия.

«Наша организация осуждает привлечение людей с карликовостью в качестве развлечения на вечеринке Ламина Ямаля. Мы примем меры как в юридической, так и в общественной плоскости», — говорится в заявлении.

13 июля Ямалю исполнилось 18 лет. Его день рождения посетили звезды интернета, знаменитости, музыканты и футболисты.

9 июня Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Ранее Ямаль установил историческое достижение.