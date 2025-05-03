Российский вратарь проходит процедуру получения норвежского паспорта

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин проходит процедуру получения норвежского паспорта. Об этом Sport24 рассказал агент футболиста Эмефи Атта.

«Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже. Если его пригласят в сборную России, то он примет решение», — сказал Атта.

Хайкин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого 27-летний футболист успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году Хайкин подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

Ранее «Буде-Глимт» проиграл «Тоттенхэму» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.