«Спартак» разгромил «Спартак»

«Спартак» со счетом 4:1 разгромил «Спартак» из Суботицы в товарищеском матче

Московский «Спартак» разгромил сербский «Спартак» (Суботица) в товарищеском матче.

Встреча, которая проходила на базе «Лукойл Арене», завершилась со счетом 4:1. Первый гол сербы: ганец Кваку Бонсу Осеи отличился на 22-й минуте. На 28-й минуте счет сравнял Срджан Бабич. Во втором тайме на 48-й минуте отличился Наиль Умяров, на 56-й — дебютный мяч в составе «Спартака» забил Антон Заболотный, а на 72-й — дубль сделал Умяров.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

Ранее «Зенит» проиграл «Балтике».