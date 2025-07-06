«Зенит» проиграл «Балтике»

Петербургский «Зенит» проиграл калининградской «Балтике» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1. Петербургский клуб открыл счет в матче, на 9-й минуте отличился Дуглас дос Сантос. «Балтика» смогла сравнять на 52-й минуте, гол оформил Илья Петров. А через две минуты Брайан Хиль вывел калининградскую команду вперед.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

«Балтика» стала победителем Первой лиги по итогам сезона-2024/25. Произошло это за тур до конца чемпионата. Этот результат гарантировал команде выход в новый сезон РПЛ.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

Ранее «Спартак» забил два мяча за две минуты и спас ничью в матче с «Крыльями Советов».