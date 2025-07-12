ЦСКА и «Краснодар» объявили составы на Суперкубок

ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на Суперкубок России

Московский ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок России.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Черников, Кривцов, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гайич, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

ЦСКА оказался на третьей позиции в РПЛ, набрав 59 баллов и пропустив вперед петербургский «Зенит» (66 очков). Армейцы завоевали Кубок России, обыграв в финальном поединке «Ростов» в серии послематчевых пенальти. Для клуба подобный трофей стал девятым в истории.

Ранее российский тренер назвал фаворита в матче за Суперкубок между ЦСКА и «Краснодаром».