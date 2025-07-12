12 июля 2025, 18:00 Обновлено: 12 июля 2025, 17:37 Спорт Размер текста А А А «Краснодар» сражается с ЦСКА за Суперкубок России. LIVE Футбол. Суперкубок России. Краснодар — ЦСКА. ОНЛАЙН Стефан Браун

close Александр Вильф/РИА Новости

Действующий чемпион России «Краснодар» играет с обладателем бронзовых медалей чемпионата, а также победителем Кубка страны — московским ЦСКА — в матче за Суперкубок России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2025. Финал Матч не начался 12 июля 18:00 Краснодар Краснодар, Россия 0 : 0 ЦСКА Москва, Россия Стадион «Ак Барс Арена», Казань, Россия