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«Краснодар» сражается с ЦСКА за Суперкубок России. LIVE

Футбол. Суперкубок России. Краснодар — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
Действующий чемпион России «Краснодар» играет с обладателем бронзовых медалей чемпионата, а также победителем Кубка страны — московским ЦСКА — в матче за Суперкубок России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
OLIMPBET Суперкубок России 2025. Финал
Матч не начался
12 июля 18:00
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Ак Барс Арена», Казань, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
17:53

ЦСКА этим летом сменил главного тренера: вместо Марко Николича пришел швейцарец Фабио Челестини. Из футболистов команду пополнил полузащитник Матеус Алвеса, а на выход отправились Миралем Пьянич, Рифат Жемалетдинов и Кристиян Бистрович.

17:51

В межсезонье «Краснодар» приобрел центрального защитника Жубала, вингера Густаво Сантоса, голкипера Александра Корякина и защитника Виталия Стежко. Команду покинули Федор Смолов, Юрий Газинский, Кайо и Юрий Дюпин.

17:49

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гайич, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

17:47

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Черников, Кривцов, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

17:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Краснодар» и ЦСКА сразятся за Суперкубок России. Начало — в 18.00 мск.

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