ЦСКА этим летом сменил главного тренера: вместо Марко Николича пришел швейцарец Фабио Челестини. Из футболистов команду пополнил полузащитник Матеус Алвеса, а на выход отправились Миралем Пьянич, Рифат Жемалетдинов и Кристиян Бистрович.
В межсезонье «Краснодар» приобрел центрального защитника Жубала, вингера Густаво Сантоса, голкипера Александра Корякина и защитника Виталия Стежко. Команду покинули Федор Смолов, Юрий Газинский, Кайо и Юрий Дюпин.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гайич, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.
Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Черников, Кривцов, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Краснодар» и ЦСКА сразятся за Суперкубок России. Начало — в 18.00 мск.