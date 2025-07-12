Российский тренер назвал фаворита в матче за Суперкубок между ЦСКА и «Краснодаром»

Тренер Билялетдинов: кажется, что фаворита в игре за Суперкубок России нет

Тренер Ринат Билялетдинов заявил, что в матче за Суперкубок России между московским ЦСКА и «Краснодаром» трудно назвать фаворита, передает «Евро-Футбол.Ру».

«На первый взгляд кажется, что фаворита нет. Но, возможно, в игре им будут южане. Это более устоявшаяся команда. А ЦСКА находится в стадии перехода. Дам 51% на 49% в пользу команды Мусаева из-за фактора смены тренера у «армейцев», — сказал Билялетдинов.

Встреча состоится 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок как победитель Кубка России.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал фаворита матча за Суперкубок.